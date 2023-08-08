Новости • Агрессия России против Украины

Удар по Покровску: количество раненых возросло до 67, погибли 7 человек

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Удар по Покровску: количество раненых возросло до 67, погибли 7 человек
По состоянию на 7:00 8 августа в Покровске погибли 7 человек, 67 - получили ранения.

Об этом сообщили в МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ

"Погибли 7 человек. 67 ранены, из них - 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей.

Возобновляем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно, с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска.

Смотрите: Вследствие ударов РФ по Покровску известно о двух погибших и четырех раненых (ОБНОВЛЕНО). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Redcar Ukraine
    Цікаво.

    Ми літачком царапнули скло у москві: ООН засуджує і вимагає припинити .
    росія б'є прицільно по 2-м житловим будинкам і вбиває людей: 0 реакції .

    Ми ж не пусте місце, якого х*я нас вбивають, без якоїсь реакції світу, без наслідків
  • Alex Suhenko e8c4dd36
    а вы и дальше запускайте самолетики по москве. надо делать так чтобы каждую ночь ******** по границе Украины в любом городишке бегали в подвал. и начали интересоваться политикой ане смотреть тв.
  • stanis nasvaiko
    ЗСУ зобов'язані завдавати ударів по кацапських населених пунктах і знищувати цивілільних кацапів . 👈
    Якщо нам розповідають, що цього робити не можна (?) - це явна неповага до українського народу, України та нахабна маніпуляція на користь паРАші.

    Нас просто за лохів тримають!
    Усі цивільні кацапи повинні тремтіти від страху.
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