Общие боевые потери РФ с начала войны – около 250 800 человек (+560 за сутки), 4254 танка, 4996 артсистем, 8278 бронированных машин
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Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 250 800 военных РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 250 800 (+560) человек ликвидировано,
танков - 4254 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 8278 (+8) ед,
артиллерийских систем - 4996 (+19) ед,
РСЗО - 709 (+0) ед,
средства ПВО - 468 (+1) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 312 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4158 (+4),
крылатые ракеты – 1377 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7460 (+9) ед,
специальная техника – 737 (+2).