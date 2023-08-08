Враг обстрелял жилые кварталы на Херсонщине и Пункт несокрушимости в Херсоне, есть жертвы

Враг продолжает обстреливать Херсон и территорию Херсонщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки противник совершил 68 обстрелов, выпустив 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание "Пункта несокрушимости" в Херсоне. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 13 - получили ранения", - говорится в сообщении.

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