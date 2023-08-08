ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, - Генштаб

Украинские воины продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сказал он.

Ковалев отметил, что ВСУ ведут наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки, юго-восточнее Малой Токмачки и севернее Роботиного.

Читайте: За прошедшие сутки ВСУ поразили 12 районов сосредоточения живой силы оккупантов и уничтожили российский Ка-52, - Генштаб

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - сообщил Ковалев.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. "Противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы. Здесь продолжаются тяжелые бои", - добавил он.