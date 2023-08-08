Враг ударил 4 управляемыми авиабомбами по Купянщине, есть погибшие и раненые

Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера вечером около 19:45 оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. Повреждены 6 домов. Погибли 2 человека - 45-летняя женщина и мужчина 65 лет. 4 человека получили ранения и были госпитализированы. Еще одна гражданская 57-летняя женщина получила помощь на месте, в госпитализации не нуждалась.

Также пострадали и были госпитализированы 2 сотрудника ГСЧС - 22 и 46 лет, и 2 сотрудника Нацполиции 21 и 24 лет.

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"Все госпитализированные раненые находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет", - уточнил глава региона.

Он также информирует, что за прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В результате обстрелов с. Петропавловка Купянского района получил ранение 63-летний гражданский мужчина.

В с. Кучеривка Купянского района обстрелами повреждены здания гражданских предприятий, начался лесной пожар.

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В результате обстрела г. Купянск повреждены жилые дома, произошли пожары.

В с. Чернещина Изюмского района обстрелами повреждено здание фермы.

Пиротехники ГСЧС за сутки обследовали более 8 га территории и обезвредили 55 взрывоопасных предметов.