Росгвардии разрешили тяжелое вооружение, чтобы усилить ее роль в случае мятежей и других внутренних потрясений, - британская разведка

4 августа 2023 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росгвардии получить тяжелое вооружение.

Об этом идет речь в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"Разветвленная организация, насчитывающая до 200 000 военнослужащих на передовой, Росгвардия была создана в современном виде в 2016 году и возглавляется бывшим охранником Путина Виктором Золотовым. Решение усилить ее было принято после неудачного мятежа "Вагнера" в июне 2023 года", - говорится в сообщении.

Несмотря на заявление Золотова о том, что силы Росгвардии "отлично" сработали во время мятежа, нет доказательств того, что они совершили какие-либо эффективные действия против "Вагнера" - именно той угрозы внутренней безопасности, для подавления которой она была создана.

"Поскольку Золотов ранее допускал, что тяжелая техника должна включать артиллерию и ударные вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ресурсы для Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению безопасности режима", - отмечают в министерстве.

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