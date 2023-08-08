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Росгвардии разрешили тяжелое вооружение, чтобы усилить ее роль в случае мятежей и других внутренних потрясений, - британская разведка

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Росгвардии разрешили тяжелое вооружение, чтобы усилить ее роль в случае мятежей и других внутренних потрясений, - британская разведка
4 августа 2023 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росгвардии получить тяжелое вооружение.

Об этом идет речь в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"Разветвленная организация, насчитывающая до 200 000 военнослужащих на передовой, Росгвардия была создана в современном виде в 2016 году и возглавляется бывшим охранником Путина Виктором Золотовым. Решение усилить ее было принято после неудачного мятежа "Вагнера" в июне 2023 года", - говорится в сообщении. 

Несмотря на заявление Золотова о том, что силы Росгвардии "отлично" сработали во время мятежа, нет доказательств того, что они совершили какие-либо эффективные действия против "Вагнера" - именно той угрозы внутренней безопасности, для подавления которой она была создана.

"Поскольку Золотов ранее допускал, что тяжелая техника должна включать артиллерию и ударные вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ресурсы для Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению безопасности режима", - отмечают в министерстве.

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Топ комментарии

  • Ol Ol e5ddacc7
    Чудово! Може у маскві гарматами протести (дасть Бог будуть) розганятимуть?
  • Onufri Zagloba
    Це добре. Менше важкого озброєння буде на фронті.
  • Onufri Zagloba
    Поставлять три периметри навколо бункера, щоб спокійно собі ср..в в чемоданчик.
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