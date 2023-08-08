Уголовные дела против судей МКС являются "попыткой РФ взорвать мандат Суда в Гааге", - заявление государств-участников Римского устава
Об этом говорится в совместном официальном заявлении четырех стран, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, постоянные представители Коста-Рики, Италии, Японии и Соединенного Королевства как государства-участника Римского устава Международного уголовного суда, коллективно выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с уголовным преследованием властями Российской Федерации прокурора Карима А. А. Хана и судей Суда: Серхио Херардо Угальде Годинеса, Росарио Сальваторе Айтала и Томоко Акане.
Суд воплощает приверженность государств-участников к обеспечению ответственности за наиболее серьезные преступления, вызывающие беспокойство всего международного сообщества. Вызывает сожаление, что Россия продолжает попытки подорвать мандат Суда, и мы подтверждаем непреклонную решительность твердо стоять на стороне Суда, его должностных лиц и персонала, а также тех, кто с ним сотрудничает вместе с другими государствами-участниками", - говорится в заявлении.
Четыре страны заявили, что подтверждают "полное доверие к Суду как независимому и беспристрастному" институту, а также "решительность защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском уставе, сохранять целостность Суда вопреки любым угрозам".