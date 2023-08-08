Япония призвала Иран не поставлять России оружие
Об этом сообщает Kyodo, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяши во время встречи со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Токио призвал Иран принять "конструктивный ответ" на войну, а также договорился продолжать "тесную коммуникацию" по вопросам, касающимся Ближнего Востока, сообщил МИД Японии.
Переговоры состоялись после того, как западные страны заявили, что Иран предоставляет России военную помощь, в частности беспилотники и боеприпасы, в то время как Токио стремится использовать свою традиционную дружбу с Тегераном, чтобы способствовать прекращению войны.
Япония в этом году председательствует в группе стран G7, с февраля прошлого года сохраняющих экономические санкции против России.
Хаяши также выразил "серьезную обеспокоенность" расширением ядерной деятельности Ирана, призвав его к "полному и безусловному сотрудничеству" с Международным агентством по атомной энергии, в частности, в многостороннем ядерном соглашении 2015 года, которое Япония поддерживает.
Иран договорился с шестью крупными государствами – Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США – об ограничении своих ядерных программ в обмен на отмену экономических санкций. Но переговоры зашли в тупик после того, как президент США Дональд Трамп вывел Штаты из соглашения в 2018 году.