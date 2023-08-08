После ударов по мостам враг ищет альтернативные пути, однако они очень близки к позициям Сил обороны, - ОК "Південь"

После ударов по мостам на юге Украины, вблизи оккупированного Крыма, россияне ищут альтернативные пути снабжения боеприпасами.

Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Понятно, что они будут пытаться отремонтировать то, что было повреждено. Но и здесь они рискуют. Потому что, в таком случае, нужно в этих местах сосредоточить определенное количество людей и техники, что, безусловно, привлекает внимание. А то, что туда мы можем достичь, они уже понимают.

Так что у них остается альтернативный путь по суше, через Армянск. Он гораздо западнее. Понятно, почему они использовали именно эти мосты: потому что это гораздо дальше, и они надеялись, что это безопасно. Сейчас у них остается путь, который не так безопасен, потому что он проходит очень близко к Силам обороны", - пояснила она.

Читайте также: За июль количество российских туристов в Крыму сократилось почти вдвое, - росСМИ