КНДР готовится отправить России оружие и боеприпасы, - представитель министерства объединения Южной Кореи Ку Бен Сам

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил крупные заводы вооружения, производящие снаряды для крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Одной из целей такой проверки могла быть подготовка к экспорту оружия и боеприпасов на войну против Украины.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, заявил спикер южнокорейского министерства объединения Ку Бен Сам, сообщает Yonhap.

По его словам, на прошлой неделе Ким проинспектировал ключевые оружейные заводы КНДР, в том числе – производящие снаряды для реактивных систем залпового огня и двигатели для стратегических крылатых ракет.

"Последние проверки, видимо, имели несколько целей – продемонстрировать достижения страны в оборонном секторе, отреагировать на совместные военные учения Сеула и Вашингтона и добиться экспорта оружия", – сказал Ку.

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Он отметил, что во время поездки лидер КНДР употребил выражение "экономическая работа национальной обороны", что может свидетельствовать о намерении экспортировать боеприпасы.

"Такое заявление Северной Кореи беспрецедентно. Если это означает экспорт оружия, то Северная сторона публично заявила о намерении нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие ее ядерную и оружейную программы", – резюмировал Ку.

В Сеуле не исключают, что Северная Корея может стремиться к усилению военного сотрудничества с РФ. Так, одним из двух высоких гостей на военном параде в Пхеньяне 27 июля был министр обороны России Сергей Шойгу, для которого Ким провел экскурсию по выставке северокорейского вооружения, включая новые ударные и шпионские беспилотники и межконтинентальные баллистические ракеты.

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