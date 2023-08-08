ОК "Південь" об успехах после частичного прорыва первой линии обороны врага: Продвижение идет, сообщается о нем дозировано
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Да. Но эта работа достаточно сложна. Это только первый этап, когда прорывается линия обороны. После этого нужно закрепиться на этих участках и обеспечить безопасность для подразделений, совершивших прорыв. Поэтому здесь новости могут быть несколько замедлены", - сказала Гуменюк, отвечая на вопрос, удается ли ВСУ развить успехи после прорыва первой линии обороны противника на отдельных участках фронта.
Однако она подчеркнула, что нужно помнить, что этим стоит большая и тяжелая работа.
По словам Гуменюк, продвижение идет, но сообщается о нем дозированно, чтобы сохранить жизнь наших защитников.