ОК "Південь" об успехах после частичного прорыва первой линии обороны врага: Продвижение идет, сообщается о нем дозировано

После прорыва первой линии обороны врага на определенных участках фронта на Юге нашей страны Силы обороны имеют определенный успех, однако сообщается об этом дозировано.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Да. Но эта работа достаточно сложна. Это только первый этап, когда прорывается линия обороны. После этого нужно закрепиться на этих участках и обеспечить безопасность для подразделений, совершивших прорыв. Поэтому здесь новости могут быть несколько замедлены", - сказала Гуменюк, отвечая на вопрос, удается ли ВСУ развить успехи после прорыва первой линии обороны противника на отдельных участках фронта.

Однако она подчеркнула, что нужно помнить, что этим стоит большая и тяжелая работа.

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По словам Гуменюк, продвижение идет, но сообщается о нем дозированно, чтобы сохранить жизнь наших защитников.