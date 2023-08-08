Рашисты ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине: пострадали 2 человека, есть попадания в частные дома
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Российские оккупационные войска обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, в результате чего пострадали двое мужчин.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Захватчики нанесли удар около 9:20, в результате чего пострадали двое мужчин. Они госпитализированы в тяжелом и среднем состояниях.
"Есть попадание в частные дома и хозяйственные постройки, возник пожар. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.