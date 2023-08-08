Ситуация на границе с Беларусью находится на контроле, - Данилов

Сейчас ситуация на границе Украины и Беларуси контролируемая.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" проинформировал Секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос о украинско-белорусской границе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается вопроса нашей границы с Беларусью и РФ, то почти на каждом заседании Ставки Верховного главнокомандующего, которое президент проводит по меньшей мере дважды в неделю, этот вопрос есть в повестке дня. Генерал Дейнеко, непосредственно отвечающий за границу, имеет доклады по этому вопросу". Ситуация находится на контроле", – заявил он.

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Отдельно Секретарь СНБО отметил, что если бы в России не открещивались от "Вагнера", это один из проектов, который есть у РФ.

Данилов заверил, что в случае возникновения какого-то обострения ВСУ и наши пограничники готовы дать отпор агрессору.

"Раньше была большая тренировка - когда на территорию Беларуси в свое время было завезено большое количество граждан других стран, которые пробивались через границу. Именно те тренировки происходили в то время, нащупывались слабые места на границах Польши и Литвы. И я более чем уверен, что наши польские и литовские друзья дадут отпор этим провокациям, которые на сегодняшний день готовит именно РФ", - проинформировал Секретарь СНБО, отвечая на вопрос, является ли серьезной угрозой то, что латвийские пограничники фиксируют, как белорусские пограничники делают в границе дыры.

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