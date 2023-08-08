Россия не может защитить свой флот, ВСУ имеют преимущество в дальнобойной артиллерии и высокоточных ударах, - замглавы Генштаба Эстонии Вендла
Об этом пишет ERR.EE, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что на прошлой неделе Украина продемонстрировала свою способность угрожать российскому флоту на больших расстояниях с помощью беспилотников.
"И то, что на расстоянии 700 километров Россия не в состоянии защитить собственные десантные корабли, является достаточно красноречивым фактом. Это означает, что способность защищать свою инфраструктуру вдоль Черного моря действительно потерпела относительно большой удар", - сказал Вендла.
Он также напомнил о прилетающих в Москву БПЛА и сказал, что это преимущественно небольшие дроны. "При этом они достигают цели и приносят в Москву чувство передовой", – отметил полковник.
Вендла считает, что нацеленные на Москву беспилотники, скорее всего, запускались с территории РФ, а не из Украины, и что "не вполне понятно, кто стоит за этими атаками". Однако "то, что взрывы в Москве стали почти ежедневным явлением, показывает, что ПВО Москвы не отвечает современным угрозам".