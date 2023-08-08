Пентагон об атаках дронов на российские корабли: Пусть об этом говорят украинцы, они сейчас борются против оккупантов
Об этом заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ cо ссылкой на ЕП.
Он сказал, что "не будет прибегать к разговорам об украинских операциях или вероятных украинских операциях".
"Пусть об этом говорят они. Я скажу еще раз, что мы признаем, что Украина сейчас находится в центре борьбы с оккупантами", - отметил Райдер.
Он также заверил, что США "продолжают сосредотачиваться на предоставлении" Киеву помощи в сфере безопасности, в которой тот нуждается, "чтобы иметь возможность вести контрнаступление и защищать свою территорию".
"Но что касается сообщений в прессе о беспилотниках за линией фронта, то мне просто нечего по этому поводу сказать", – резюмировал Райдер.
Напомним, в Новороссийске раздались взрывы. Минобороны РФ заявило, что ВСУ якобы пытались атаковать военно-морскую базу. Впоследствии стало известно, что надводные беспилотники поразили российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Отмечалось также, что это совместная операция СБУ и ВМС. Неделей ранее, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.
Также СБУ подорвала большой нефтяной танкер РФ "SIG", транспортировавший топливо для российских войск.