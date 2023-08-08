Контрнаступление ВСУ: "Все только начинается". Надо подождать несколько месяцев, – посол США в ОБСЕ Карпентер

Еще много времени, чтобы увидеть, как будет развиваться контрнаступление. Потенциал для успеха есть.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что "все только начинается" ("it's early days"), как мы говорим. То есть у нас еще много времени, чтобы увидеть, как будет развиваться контрнаступление. Нет сомнений, что это будет очень сложно, ведь ведение наступательных боевых действий требует больших ресурсов, особенно человеческих, чем оборона, и поскольку россияне заминировали большую территорию на линии фронта. Поэтому это нелегко. На самом деле будет очень и очень сложно", - отметил Карпентер.

Он добавил, что на данном этапе сложно делать слишком много прогнозов.

"Но, безусловно, потенциал для достижения успеха Украиной есть. И если будет возможность, то все может развиваться быстро. Поэтому посмотрим, как все будет происходить в течение следующих нескольких месяцев", - добавил представитель США.

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