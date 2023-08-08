Удар по Покровску: количество раненых возросло до 81, повреждено 12 многоэтажек и другие здания

Донецкая ОВА опубликовала обновленные данные по состоянию на 11:00 о жертвах рашистских обстрелов Покровска Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Как отмечается, 7 человек погибли (пять гражданских, спасатель и военный);

81 ранен (39 гражданских, среди которых двое детей - 2006 и 2012 года рождения; 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных).

По состоянию на 11 часов зафиксированы повреждения 12 многоэтажек, зданий гостиницы, прокуратуры, Пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасательная операция в Покровске: ликвидировано 5 очагов пожаров. Предварительно под завалами людей нет. ФОТОрепортаж

Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно, с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа сообщалось, что погибли 7 человек, 67 получили ранения.