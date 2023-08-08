ВСУ могут продвинуться вперед к началу зимы, но это будет зависеть от действий РФ, – представитель Генштаба Эстонии Вендла

Линия фронта в Украине разноплановая, что влияет на темпы продвижения украинских защитников во время контрнаступления.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла, передає Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, на линии фронта Украина не достигла серьезного прорыва. Продвижение украинских войск усложняется разноплановостью линии фронта.

"На херсонском направлении, с точки зрения противника, обороне очень помогает река - большая, широкая река, перейти которую сложно. Запорожское направление, очевидно, поможет украинцам достичь их стратегической цели - возвращение Крыма, предпосылкой которого является перерезание сухопутных путей сообщения.

Читайте: Буданов о контрнаступлении: Самое главное, что оно не останавливается. На Бахмутской линии идет чуть быстрее, чем на Юге

Донецкое направление в значительной степени покрыто крупными городами, из которых Бахмут в этом контексте является лишь небольшим городком. Это означает, что война на этом направлении или развитие на нем главного удара означает бой квартал за кварталом, дом за домом, подъезд за подъездом. В Луганске очень много болот и лесов, что упрощает оборонные действия", - объяснил Вендла.

Он также отметил, что российские войска значительно укрепили свои оборонные сооружения после освобождения Херсона Силами обороны Украины.

Смотрите: Бойцы 31 ОМБр уничтожили вражеский расчет Д-30 кассетными боеприпасами. ВIДЕО

"Если в остальных областях в среднем на одну область приходится 400 оборонных сооружений, то на запорожском направлении их было 1400. Это говорит о масштабах глубины обороны. Поэтому в этом смысле задача, которая стоит перед Украиной, очень серьезная", - добавил он.

По его мнению, до наступления зимы Украина может продвинуться вперед, но насколько - зависит от действий России, чьи шаги не предсказуемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не может защитить свой флот, ВСУ имеют преимущество в дальнобойной артиллерии и высокоточных ударах, - замглавы Генштаба Эстонии Вендла