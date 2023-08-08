В Украине предлагают официально ввести День благодарения
Соответствующий законопроект №9574 зарегистрирован на сайте Верховной Рады, пишет Цензор.НЕТ.
День благодарения хотят приравнять к государственным праздникам и ввести дополнительный выходной в этот день.
"Установление даты празднования Дня благодарения имеет логическую аргументацию: в первую очередь это поднятие благодарности на общенациональный уровень, когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать", - говорится в пояснительной записке.
Как отмечается, целью законопроекта является "формирование в украинском обществе и закрепление на общенациональном уровне такой важной положительной черты, как благодарность, и, соответственно, традиции выражать благодарность всем, кто этого заслуживает".
Авторы проекта считают, что установление Дня благодарения позволит поднять уровень признательности на общенациональном уровне, что положительно повлияет на укрепление национального единства в Украине.
"Праздник "National Make A Difference Day" ("День перемен к лучшему" - Ред.) посвящен тому, чтобы люди имели возможность совместными усилиями изменить мир к лучшему, помочь окружающим и сделать жизнь лучше, что логично сочетается с идеей Дня благодарения", – говорится в документе.
Если законопроект будет принят, перечень государственных праздников изменится следующим образом:
- 1 января – Новый год
- 8 марта – Международный женский день
- 1 мая – День труда
- 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов
- 28 июня – День Конституции Украины
- 15 июля – День Украинской Государственности
- 24 августа – День независимости Украины
- 1 октября – День защитников и защитниц Украины
- 22 октября – День благодарения
- 25 декабря – Рождество Христово