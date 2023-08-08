Суд арестовал военкома, который безосновательно выплатил почти 1 млн грн подчиненным

По ходатайству ГБР Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения руководителю Донецкого областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Суд заключил его под стражу с возможностью внесения залога в сумме 3 млн грн. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр ГБР.

"Установлено, что в 2022 году, будучи на должности руководителя Запорожского ОТЦК и СП, должностное лицо без законных на то оснований направило приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач. В результате военнослужащим, не участвовавшим в боях, были начислены безосновательные выплаты в размере 981,3 тыс. гривень", - говорится в сообщении.

Также руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.

Военкому инкриминируется превышение служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ст. ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что глава областного военкомата в Запорожье безосновательно выплатил 1 млн грн подчиненным.