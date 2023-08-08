Новости • Агрессия России против Украины

Россияне продолжают провокации, чтобы обнаружить на оккупированных территориях проукраински настроенных граждан, - Минобороны

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Россияне продолжают провокации, чтобы обнаружить на оккупированных территориях проукраински настроенных граждан, - Минобороны
Оккупанты продолжают осуществлять провокационные мероприятия, направленные на выявление проукраински настроенных граждан, сотрудничающих с Силами обороны Украины.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники. В это время вражеские агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в оккупационные так называемые правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Также оккупанты намеренно отключили абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета и с помощью автомобилей оснащенных специальным электронным оборудованием пытались выявить работу передатчиков информации.

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Топ комментарии

  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    зато у нас кацапщина цветет буйным цветом , от верховной рады и судов до дворников , любителей параши и ждунов херовы горы , а могли бы вычистить всю эту ********* уже вчера элементарно - давать вознаграждение за здачу таких пидаров , и людям польза и стране , но у нас безволное и бесполезное квартальное шапито у руля , сцыкливое и отмороженое кодло имени 95 квартала.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Московіти ***** повторюють на окупованих територіях України, сценарій совдепії з 1933 року, репресії та табори ГУЛАГ…
    https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
  • Анна Лукьянець
    Найбільшу провокацію влаштував сам Зеленський, заперечуючи можливість вторгнення, а потім закликаючи жителів окупованих територій до мітингів. Це ж не йому потім по рашистких катівнях сидіти чи тікати світ за очі, залишивши житло напризволяще.
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