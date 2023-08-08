Россияне продолжают провокации, чтобы обнаружить на оккупированных территориях проукраински настроенных граждан, - Минобороны
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Оккупанты продолжают осуществлять провокационные мероприятия, направленные на выявление проукраински настроенных граждан, сотрудничающих с Силами обороны Украины.
Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники. В это время вражеские агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в оккупационные так называемые правоохранительные органы", – говорится в сообщении.
Также оккупанты намеренно отключили абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета и с помощью автомобилей оснащенных специальным электронным оборудованием пытались выявить работу передатчиков информации.