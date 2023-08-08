Оккупанты очень преуменьшают потери среди своих десантников, - ГУР МО

Российские захватчики умаляют потери среди десантников на войне против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщалось, что на войне против Украины были ранены 8500 российских десантников.

"Даже эти цифры являются уменьшенными, причем намеренно уменьшенными. Но даже такая дозированная правда строго запрещена в этом "королевстве кривых зеркал", и даже полуправду в путинской России могут сказать лишь случайно. Понятно, что для рашистского режима смертельно опасно любое обсуждение вопроса потерь внутри собственного так называемого государства", - объяснил Юсов.

По его словам, несмотря на то, что огромное количество рядовых россиян уже столкнулись с гибелью родственников и ранеными - членами своих семей, в целом обсуждение этой темы - табу.

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"Тем более, когда представитель военного командования называет вещи своими именами хотя бы частично, это влечет за собой дальнейшую реакцию и обсуждение - и среди военкоров и, собственно, среди рядовых россиян - "ванюшек" на кухнях. Режим не может этого допустить, поэтому жестко пытается подчищать" (эти данные. - Ред.). Но сказанное все уже услышали", - добавил представитель ГУР МО.

Ранее главнокомандующий десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский заявил, что 8500 десантников получили ранения и впоследствии вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта. Это видео быстро удалили из официальных каналов Минобороны РФ. В то же время Теплинский так и не сказал, сколько российских десантников было убито или серьезно ранено во время войны в Украине.

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