В результате непогоды обесточены 140 населенных пунктов в 4 областях, - Минэнерго
Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
"В общей сложности за сутки энергетики заживили более 61 тысячи потребителей. Большинство из них - это абоненты в Тернопольской, Хмельницкой, Сумской и Ривненской областях, которые были обесточены из-за непогоды", - говорится в сообщении.
"В рамках подготовки к новому отопительному сезону идет масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной. За сутки производство электроэнергии гидроэлектростанциями превысило плановые показатели на 47%", - добавили в "Минэнерго".
При этом идет враждебный террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. Из-за обстрелов в Донецкой области обесточены 7 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью, добавляют в министерстве.
Относительно последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС, отмечают в "Минэнерго", в Херсоне энергетики, несмотря на обстрелы, заживили более 100 потребителей, отключенных из-за подтопления. В городе остаются без света 11,3 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.