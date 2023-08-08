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Пригожин использует лагеря "вагнеровцев" в Беларуси как хаб для переподготовки в страны Африки, - Центр нацсопротивления

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Пригожин использует лагеря "вагнеровцев" в Беларуси как хаб для переподготовки в страны Африки, - Центр нацсопротивления
Лагеря, развернутые на территории Республики Беларусь, используются главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным для переподготовки своих наемников и переброски в страны Африки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации от подполья, очередной борт с наемниками ЧВК "Вагнер" на днях вылетел из Беларуси в Западную Африку, в район Нигера.

Отмечается, что процесс переподготовки "вагнеровцев" на базе лагерей в Беларуси продолжается.

"Таким образом ЧВК "Вагнер" выступает экспортером войны из Украины по всему миру", - подчеркнули в ЦНС.

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Напомним, сейчас в Беларуси находится более 3,5 тисяч "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

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