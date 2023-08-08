Обещал за 60 тыс. грн включить мужа в список военнопленных для обмена: В Черкасской области задержан мошенник
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВС.
Злоумышленник, представившись сотрудником Сил обороны, пообещал жене военнослужащего включить ее мужа в список военнопленных для обмена с РФ и помочь в его освобождении из плена.
"Фигурант сообщил женщине, что в случае неуплаты средств ее муж может погибнуть в плену. За определенное вознаграждение подозреваемый пообещал начать поиск военного. Сумма такой "услуги" составила почти 60 тысяч гривень. Правоохранители задержали мужчину во время получения очередной части средств в размере 40 000 гривень", - говорится в сообщении.
Ему объявили подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.