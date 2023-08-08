Череватый о повторных ударах по Покровску: Это устоявшаяся нацистская практика врага

Враг уже не в первый раз прибегает к повторным ударам по жилым домам украинских городов, понимая, что там ведется спасательная операция.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они знали, что люди будут приходить на помощь. И сознательно нанесли удар. И это уже не впервые. Так же и с Покровском. Это их нацистская устоявшаяся практика. Не считаться ни с гражданской инфраструктурой, ни с людьми, ни с тем, что там пожилые люди, дети, больные или кто-либо. Для них это не преграда", - сказал Череватый.

По его словам, таким образом, россияне хотят сломить нашу волю к сопротивлению, а также показать свою безжалостность, что они не остановятся ни перед чем.

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"Тем более что приближается годовщина нашей удачной харьковской операции, которая очень унизила их и каскадно обрушила всю их оборону. Они стремятся к реваншу превыше всего, но ошиблись в главном расчете. Что это приведет к обратным событиям", - отметил спикер.

Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа сообщалось, что погибли 7 человек, 67 получили ранения. Позже стало известно, что количество раненых возросло до 81, повреждены 12 многоэтажек, здания гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и два гражданских автомобиля.