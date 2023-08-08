Гуманитарный координатор ООН в Украине Браун осуждает ракетные удары по Покровску: Это нарушение гуманитарного права

Российские удары по жилым кварталам и гражданским объектам Покровска Донецкой области нарушают принципы человечности.

Об этом говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН в Украине Дениз Браун, которое получило агентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Гуманитарный координатор ООН в Украине осуждает удары, которые убили и ранили десятки мирных жителей Донецкой области. Я глубоко обеспокоена последними российскими ударами по жилым домам и другим гражданским объектам в Покровске Донецкой области вчера вечером, в результате которых погибли и были ранены десятки мирных жителей", – говорится в заявлении.

"Это абсолютно безжалостно - дважды за несколько минут попасть в одно и то же место, что повлекло за собой гибель и травмирование людей, немедленно прибывших на помощь пострадавшим, в том числе спасателей ГСЧС Украины. Эти люди первыми приходят на помощь в самые тяжелые времена, и их нужно уважать", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Череватый о повторных ударах по Покровску: Это устоявшаяся нацистская практика врага

Как отмечает Браун, этот "ужасный удар, безусловно, является серьезным нарушением международного гуманитарного права и нарушает любой принцип человечности", "это нуждается в расследовании".

"Между тем на месте уже работают гуманитарные организации, оказывающие немедленную помощь. От имени гуманитарного сообщества в Украине я выражаю искренние соболезнования семьям и друзьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении.

Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа сообщалось, что погибли 7 человек, 67 получили ранения. Позже стало известно, что количество раненых возросло до 81, повреждены 12 многоэтажек, здания гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и два гражданских автомобиля.