Миссия ЮНЕСКО подготовит отчет о вреде всемирному наследию в Одессе, нанесенном ракетными ударами РФ, - Минкультуры

Отчет миссии ЮНЕСКО будет использован в качестве доказательства в международных судах во время встречи стран-участниц Гаагской конвенции в декабре.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

7 августа состоялся брифинг главы Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяры Децци Бардески по предварительным выводам миссии по оценке повреждений в Одессе, после российских атак на культурные и религиозные объекты города, а также о текущих планах реагирования, которые будут направлены на сохранение культурного наследия Одессы.

Как отметила Бардески, задачей миссии было провести комплексную техническую оценку ущерба, причиненного культурным и религиозным ценностям в период с 20 июля по 23 июля 2023 года. Это включало в себя инвентаризацию и документирование объектов, оценку структурной целостности и визуальный обзор устойчивости зданий для определения степени их повреждения.

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"Что касается Одессы, то мы уже имеем достаточно большой перечень из более 50 объектов, некоторые из них уже посещали специалисты миссии ЮНЕСКО. Эти объекты были признаны как здания со сложными повреждениями, некоторые из них имели до 60–80% повреждений", - подчеркнула глава Бюро ЮНЕСКО в Украине.

По словам Бардески, специалисты начали создание документации текущего состояния для плана сохранения и восстановления зданий, а также отцифровки сильно поврежденных зданий, в частности Спасо-Преображенского собора и Дома ученых.

Глава Бюро ЮНЕСКО также сообщила, что организация мобилизовала срочное финансирование для первых работ через фонд для чрезвычайных ситуаций, который обеспечивается разными донорами.

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По итогам проведенных мер миссия ЮНЕСКО подготовит всеобъемлющий отчет о вреде, нанесенном ракетными ударами всемирному наследию в Одессе, для встречи стран-участниц Гаагской конвенции в декабре. Этот отчет может быть использован в качестве подтверждения в интернациональных судах, отмечают в министерстве.

ЮНЕСКО не имеет мандата для расследования. Зато подробное документирование ЮНЕСКО может быть применимо соответствующими органами", – резюмировала Бардески.