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ВСУ на Мелитопольском направлении продвигаются на сотни метров, - группировка войск "Таврія"

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ВСУ на Мелитопольском направлении продвигаются на сотни метров, - группировка войск "Таврія"
Украинские защитники на Мелитопольском направлении продвигаются на сотни метров.

Об этом заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврія" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наши войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Роботино. Там продолжаются действия по уничтожению врага. Также там есть продвижение на сотни метров в этом направлении", - сказал он.

Кузьмин заявил, что наступательные действия продолжаются и на Бердянском направлении. Там тоже есть продвижение.

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Топ комментарии

  • Mykola Korzh 6191bb3d
    Да блін(( біля Кремінної теж по 100 метрів просувались - результат відомий. Пздц а які заяви були(
  • Владимир Владимирович b52770c6
    Як це ви так прирівняли те що не є рівним "v=v(t)"? Якщо маєте на увазі у що v є похідною від t, то фізично це буде не пройденим шляхом "S", а прискоренням "a". Або ж якщо у вашій формулі замінити v на v(t), то вираз набуває вигляду v(t)t тобто at.
  • сергей юрко
    Переводжу це повідомлення на нормальну мову: Ініціатива на нашій стороні (це дуже добре). Кацапи потроху втрачають боєздатність, але в найближчі години прориву не буде (може в найближчі дні, тижні, місяці)
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