Есть успехи на Таврическом направлении. Уничтожено 18 единиц техники и 8 складов боеприпасов врага, - Тарнавский

Силы обороны преуспевают на Таврическом направлении.

Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, артиллерийские подразделения Сил обороны за сутки выполнили 1508 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 256 человек (погибшие – 94, раненые – 162).

"Уничтожено 18 единиц военной техники противника. В частности, 3 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 вертолет Ка-52 "Аллигатор", 1 БпЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 радиолокационная станция "Ястреб АВ".

Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага", - сообщает Тарнавский.

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Ранее командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин отмечал, что украинские защитники на Мелитопольском направлении продвигаются на сотни метров.