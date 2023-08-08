Российские спецслужбы пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в результате комплексных мероприятий были разоблачены и блокированы противоправные действия российских хакеров, пытавшихся проникнуть в украинские военные сети и организовать сбор разведданных.
"Оперативная реакция СБУ помешала спецслужбам России получить доступ к чувствительной информации относительно действий ВСУ, локаций и перемещения Сил обороны, их технического обеспечения и т.п."
Оборонительная кибероперация проводилась во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", - говорится в сообщении.
"С первых дней полномасштабной войны мы отбиваем кибератаки российских спецслужб, которые пытаются сломать нашу систему военного управления и не только. Проведенная нами сейчас операция – это кибероборона нашей армии", – отметил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
По его словам, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, подконтрольной российской военной разведке.
В результате расследования киберспециалисты СБУ установили, что для распространения "вирусов" в системе враг делал основную "ставку" на захват украинских планшетов на поле боя. В дальнейшем они планировали использовать имеющиеся на этих устройствах доступы и программы для проникновения в систему.
В целом Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.
СБУ продолжает тесное сотрудничество с Генеральным штабом ВСУ и осуществляет документирование действий вражеских спецслужб и привлечение виновных к ответственности.