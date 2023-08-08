Новости

Российские спецслужбы пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ, - СБУ

2 82320
Российские спецслужбы пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ, - СБУ
Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к боевой системе обмена данными ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате комплексных мероприятий были разоблачены и блокированы противоправные действия российских хакеров, пытавшихся проникнуть в украинские военные сети и организовать сбор разведданных.

"Оперативная реакция СБУ помешала спецслужбам России получить доступ к чувствительной информации относительно действий ВСУ, локаций и перемещения Сил обороны, их технического обеспечения и т.п."

Оборонительная кибероперация проводилась во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Взломали Московское БТИ: у СБУ теперь есть данные об имуществе российских чиновников

"С первых дней полномасштабной войны мы отбиваем кибератаки российских спецслужб, которые пытаются сломать нашу систему военного управления и не только. Проведенная нами сейчас операция – это кибероборона нашей армии", – отметил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По его словам, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, подконтрольной российской военной разведке.

В результате расследования киберспециалисты СБУ установили, что для распространения "вирусов" в системе враг делал основную "ставку" на захват украинских планшетов на поле боя. В дальнейшем они планировали использовать имеющиеся на этих устройствах доступы и программы для проникновения в систему.

Читайте: Спецслужбы России следят за властями Молдовы, используя антенны на крыше российского посольства, - СМИ. ФОТО

В целом Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.

СБУ продолжает тесное сотрудничество с Генеральным штабом ВСУ и осуществляет документирование действий вражеских спецслужб и привлечение виновных к ответственности.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • krot_lub
    Був один вірус «Баканов» називається.
  • Darnytsya Kyiv
    Наскільки розумію, зазначені обставини встановила розвідка наших Західних партнерів, яка дуже сильно цікавилася звідки саме у КНДР нові ракетні технології.
    Reuters дуже наближена до цих лицарів меча та кинджала США
    Кацапи та їхні друзі з КНДР мовчать як риби - гарних пілюлей отримало кілька посадців рфії на напрямі, навіть декого вигнали та проводять слідство, дехто зник.
    Ці самі джерела не виключають, що пан Сі звільнив низку високих керівників ракетних військ КНР та стосовно них провадиться слідство також за те, що "просрали" кібердані з організації та управління ракетними військами хакерам з КНДР (щоправда Китай підозрює своїх "вояк" в умисних діях за гроші)

    https://www.reuters.com/technology/north-korean-hackers-breached-top-russian-missile-maker-2023-08-07/
  • Darnytsya Kyiv
    Зрозумів
    Значить саме вони у КНДР розвивають ракетну програму, шпуляють у небо балістику та аеробалістику Тепер усе стало на свої місця...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости