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На Таврическом направлении ВСУ зашли на первую линию обороны оккупантов, - группировка войск "Таврія"

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На Таврическом направлении ВСУ зашли на первую линию обороны оккупантов, - группировка войск "Таврія"
Вооруженные силы Украины зашли на первую линию россиян на Таврическом направлении. Украинские защитники продвигаются вперед, несмотря на минные заграждения.

Об этом заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы уже зашли на первую линию оккупантов. Она очень сложная, но наши военные продавливают ее, мы движемся вперед. Это движение несколько замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации", - отметил Кузьмин.

Напомним, украинские защитники на Мелитопольском направлении продвигаются на сотни метров. 

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