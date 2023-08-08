Минобороны Польши согласилось отправить дополнительные войска на границу с Беларусью
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак согласился направить дополнительные силы на границу с Беларусью по запросу Пограничной службы страны.
Об этом Wprost сообщили в пресс-службе польского Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил Блащак, ситуация на границе с Беларусью остается "динамичной", поэтому он распорядился отправить дополнительные силы для ее охраны.
"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего Пограничной службой об усилении участия в охране границы, министр национальной обороны распорядился выполнить просьбу и отправить дополнительных военных для патрулирования польско-белорусского приграничья и участия в операции "Безопасное Подляшье", – уточнили в польском оборонном ведомстве.
В настоящее время охрану польско-белорусской границы обеспечивают около двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши.