Неназванная страна выкупила партию Leopard 1 у Бельгии, чтобы передать их ВСУ, - СМИ (обновлено)

Первые танки Leopard 1 отправились из бельгийского города Турне в Украину.

Об этом сообщает издание De Standaard, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, неизвестно, кто именно выкупил танки. Однако известно, что на них установили современное вооружение.

Издание Business Am пишет, что речь идет о 50 танках Leopard 1. После капитального ремонта первые машины отправят в Украину через Германию и Италию. Отмечается, что Бельгия вывела из эксплуатации Leopard 1 несколько лет назад, 50 единиц Leopard 1 находились на складе OIP в Турне.

Издание также пишет, что Бельгия продала танк по 15 тыс. евро за единицу, поскольку в армии было слишком мало ангаров для размещения списанной техники.

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