Минобороны потратило около 27 млрд грн на оружие, которого не получило, - ЦПК

Министерство обороны Украины перечислило на счета компаний 27 млрд гривень за оружие, однако не получило его вовремя.

Об этом пишет в фейсбуке журналист ZN.ua Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оказалось, что Минобороны заплатило за оружие 27 миллиардов, но вместо оружия получило н#хуя. Резников рассказывает, что "вы же понимаете, мы же к войне не готовились, на складах ни снарядов, ни броников, а 24 февраля бросились все купить, ну и всякие жулики нам наобещали, мы им 100% предоплаты шмальнули, а они нас взяли и обманули, гниды", - пишет журналист.

"При этом, какая доля в этих 27 миллиардах была на самом деле по февральско-мартовским контрактам 2022 года - не признается, хоть стреляй", - подчеркивает он.

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Более подробно о сложившейся ситуации, пишет Центр противодействия коррупции.

Ответ на запрос Центра противодействия коррупции (ЦПК) и информация от источников свидетельствуют: просроченная дебиторская задолженность Министерства обороны Украины по закупкам оружия составляет около 27 млрд грн.

В то же время, информация о конкретных просроченных контрактах скрыта. Хотя, например, Минобороны США каждый день публикует отчеты о заключенных контрактах на закупку оружия для своих войск. Эти отчеты можно увидеть здесь.

Наличие просроченной дебиторской задолженности означает, что Минобороны перечислило компаниям деньги, однако товар (здесь – оружие) так и не получило в сроки, предусмотренные контрактами.

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"Цифра в 27 млрд грн – это общий объем просроченной дебиторской задолженности в размере 33 млрд грн, из которой вычислено 5,86 млрд грн (задолженность по вещевому обеспечению) и 1 млрд грн – приблизительный размер задолженности по другим программам Минобороны. Такие расчеты подтверждают источники ЦПК", - говорится в сообщении.