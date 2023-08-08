Дочь Генпрокурора Костина жалуется на жизнь в Финляндии и хочет "домой в Монако". ФОТОрепортаж

Дочь генпрокурора Андрея Костина, Анастасия пожаловалась в сети на жизнь в "Шотландии-Финляндии" и попросилась "домой в Монако".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАБЛОID.

"За#бала эта Шотландия-Финляндия. Я хочу домой в МОНАКО", - написала Настя и показала грустное селфи в Instagram.





Как говорится в материале Радио Свобода за 2021 год, Анастасия Костина раньше работала помощницей коллеги своего отца, депутата Андрея Задорожного. В то время как сын Задорожного Иван работал помощником Андрея Костина.

Насте и Ивану тогда насчитывали одинаковую зарплату – 26 тысяч гривен в месяц. Костина окончила Одесскую юридическую академию, а в своей должности занималась вопросами экологии, выезжая на места экологического бедствия и информируя о них своего шефа.

Андрей Костин был назначен на должность генпрокурора в июле прошлого года, несмотря на его сомнительную репутацию.

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Судя по Instagram дочери Костина, еще весной она была в Стокгольме. Последнее фото в ее блоге датировано 17 апреля.

После апреля девушка не обновляла картину своего Instagram.

Фото из Монако у Насти в Instagram есть только за прошлый год.

Настя написала, что во Франции она расцвела

В Одессе Костина, если верить ее блогу, в последний раз была в ноябре 2022-го.



Это Настя в Одессе осенью 2022

А это она уже в Стокгольме в "лучшем ресторане" в феврале этого года

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