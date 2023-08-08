На территории Украины циркулирует 14 штаммов COVID-19, - Минздрав
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
"Сейчас на территории Украины циркулирует около 14 различных штаммов вируса. Секвенирование позволяет отслеживать имеющиеся штаммы и характер возникающих мутаций для принятия оперативных мер в случае увеличения случаев заболеваемости осенью и зимой", - говорится в сообщении.
Заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что продолжение секвенирования является важным компонентом эпиднадзора, учитывая, что подход к надзору и новым случаям этого сезона будет упрощен. В частности, новые случаи заболевания врачи будут регистрировать аналогично гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям.
По его словам, в каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней продолжат отбирать образцы, лабораторно исследовать штаммы и изучать возникающие мутации.
"Рекомендуемая вакцинация остается безоплатной у семейного врача и пунктах прививок. Людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; старше 60 лет; находящихся в группе риска тяжелого протекания заболевания и смерти вследствие коронавирусной болезни, необходимо позаботиться об иммунной защите и привиться", – заметил Кузин.
"С начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине зафиксировано более 5,5 млн случаев. В группе риска - люди с хроническими заболеваниями и старше 60", - добавили в пресс-службе.