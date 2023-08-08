На территории Украины циркулирует 14 штаммов COVID-19, - Минздрав

Министерство здравоохранения рекомендует прививаться людям из групп риска. Секвенирование на мутации будет продолжено во время эпидсезона 2023/2024.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Сейчас на территории Украины циркулирует около 14 различных штаммов вируса. Секвенирование позволяет отслеживать имеющиеся штаммы и характер возникающих мутаций для принятия оперативных мер в случае увеличения случаев заболеваемости осенью и зимой", - говорится в сообщении.

Заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что продолжение секвенирования является важным компонентом эпиднадзора, учитывая, что подход к надзору и новым случаям этого сезона будет упрощен. В частности, новые случаи заболевания врачи будут регистрировать аналогично гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям.

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По его словам, в каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней продолжат отбирать образцы, лабораторно исследовать штаммы и изучать возникающие мутации.

"Рекомендуемая вакцинация остается безоплатной у семейного врача и пунктах прививок. Людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; старше 60 лет; находящихся в группе риска тяжелого протекания заболевания и смерти вследствие коронавирусной болезни, необходимо позаботиться об иммунной защите и привиться", – заметил Кузин.

"С начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине зафиксировано более 5,5 млн случаев. В группе риска - люди с хроническими заболеваниями и старше 60", - добавили в пресс-службе.

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