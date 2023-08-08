Контрнаступление сложное и происходит медленнее, чем кто-то хочет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал контрнаступление ВСУ "сложным", но отметил, что инициатива принадлежит Украине.

Об этом глава государства заявил в интервью представителям СМИ Латинской Америки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Контрнаступление сложное. Происходит, наверное, медленнее, чем кто-то хочет", - сказал Зеленский. Но контрнаступление, добавил он, "это когда наступает армия, а не отступает назад. И это важный позитив, инициатива в руках Украины".

"Очень сложно так долго воевать. Очень сложно, когда у тебя дефицит того или иного оружия. Все это очень сложно, потому что это война. Я просто знаю, что нам сложно, но точно знаю, что россиянам сложнее. У нас в глазах усталость, а в их глазах – страх", - заявил Зеленский.

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Но, по его словам, Россия, в отличие от нас, реально может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Это покинуть нашу территорию. Потому что Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации. Это никогда не было нашей целью. Мы деоккупируем свои территории. И в этом разница. Им есть куда возвращаться, а нам нет".