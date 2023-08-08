Буданов посетил Болгарию во главе делегации, - местные СМИ
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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов совершил визит в Болгарию во главе делегации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БГНЕС.
Отмечается, что украинская делегация провела встречи с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и директором болгарской Службы военной разведки бригадным генералом Венелином Веневым.
"В ходе переговоров обсудили состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы, представляющие взаимный интерес. С болгарской стороны был поднят и уточнен вопрос о сайте "Миротворец", – говорится в сообщении ведомства.
Также в болгарском Минобороны высоко оценили встречи, "подчеркнули производительность переговоров и выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества".
Когда именно Буданов посетил Болгарию, в материале не сказано.