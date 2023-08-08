Буданов посетил Болгарию во главе делегации, - местные СМИ

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов совершил визит в Болгарию во главе делегации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БГНЕС.

Отмечается, что украинская делегация провела встречи с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и директором болгарской Службы военной разведки бригадным генералом Венелином Веневым.

"В ходе переговоров обсудили состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы, представляющие взаимный интерес. С болгарской стороны был поднят и уточнен вопрос о сайте "Миротворец", – говорится в сообщении ведомства.

Также в болгарском Минобороны высоко оценили встречи, "подчеркнули производительность переговоров и выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества".

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Когда именно Буданов посетил Болгарию, в материале не сказано.