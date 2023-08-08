Экс-нардеп от БПП Демчак подозревается в пособничестве манипулированию на фондовой бирже, - Офис Генпрокурора

Бывшему народному депутату от "Блока Петра Порошенко" Руслану Демчаку сообщено о подозрении в пособничестве манипулированию на фондовой бирже и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.







По данным следствия, тогдашний депутат, занимая должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий стал пособником в манипулировании на фондовой бирже участникам фондового рынка.

"Такие действия привели к получению депутатом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн грн", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Кроме того, по информации правоохранителей, бывший нардеп совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах.

"Обнаруженная незаконная схема связана с искусственным заключением циклических биржевых сделок с целью получения заранее определенными лицами инвестиционного дохода, является манипулированием на фондовом рынке и направлена на введение в легальный оборот денежных средств неизвестного происхождения", - поясняется в сообщении.

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Как отмечают в прокуратуре, такие средства в дальнейшем использовались национальными публичными деятелями и отражались в их декларациях имущественного положения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

В Офисе Генпрокурора не назвали имя фигуранта. По данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Руслане Демчаке.