Экс-нардеп от БПП Демчак подозревается в пособничестве манипулированию на фондовой бирже, - Офис Генпрокурора
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, тогдашний депутат, занимая должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий стал пособником в манипулировании на фондовой бирже участникам фондового рынка.
"Такие действия привели к получению депутатом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн грн", - отмечается в сообщении прокуратуры.
Кроме того, по информации правоохранителей, бывший нардеп совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах.
"Обнаруженная незаконная схема связана с искусственным заключением циклических биржевых сделок с целью получения заранее определенными лицами инвестиционного дохода, является манипулированием на фондовом рынке и направлена на введение в легальный оборот денежных средств неизвестного происхождения", - поясняется в сообщении.
Как отмечают в прокуратуре, такие средства в дальнейшем использовались национальными публичными деятелями и отражались в их декларациях имущественного положения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.
В Офисе Генпрокурора не назвали имя фигуранта. По данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Руслане Демчаке.