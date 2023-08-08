За минувшую неделю Силы обороны уничтожили более 300 единиц вражеской техники, - Минобороны

ВСУ продолжают истощать врага. За минувшую неделю защитники уничтожили более 300 единиц вражеской техники, склады БК и пункты управления.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За прошедшую неделю на востоке и на юге было уничтожено более 300 единиц вражеской техники, а к тому же уничтожены боеприпасы, пункты управления, пункты компактного скопления военных. То есть наши военные очень сильно уничтожают врага", - сообщила Маляр.

По ее словам, еще одним крупным достижением Сил обороны является то, что врагу не удалось продвинуться ни на одном из направлений, несмотря на усиление обстрелов.

"Там, где враг пытается наступать, а это 4 направления на востоке – Лиманское, Купянское, Авдеевское и Марьинское – нигде враг не может продвинуться. Что это значит? Это значит, что наши стоят в столь мощной обороне, что даже увеличение обстрелов, которые мы сегодня фиксируем, увеличение применения авиации ничего врагу не дают", - отметила замминистра.

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По словам Маляр, нужно набраться терпения и понять, что война сильных противников не может быть короткой. Сейчас идет мощный поединок.

"Все эти недели, которые мы с вами наблюдаем, происходит не просто поединок, а это можно сказать действия на истощение. То есть, кроме того, что наши ВСУ уничтожают наступательный и оборонительный потенциал врага, то есть чтобы ему сложнее было и наступать, и сопротивляться. И второй важный аспект, что врага нужно истощать – это нормальная вещь", - подчеркнула Маляр.

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