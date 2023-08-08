Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, - Стано

Предоставление гарантий безопасности для Украины не является прерогативой Европейского Союза.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы не являемся организацией по вопросам безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации", - пояснил Стано.

Представитель ЕС отметил, что Евросоюз поддерживает Украину в нескольких отраслях, включая военную сферу, например финансированием поставок вооружений для защиты от российской агрессии. Что касается конкретно гарантий безопасности, то "мы можем их поддержать, но сам по себе ЕС не является гарантом безопасности", отметил Стано. "Это прерогатива государств-членов, которые способны предложить подобные гарантии", - резюмировал он.

"Европейский Союз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной, что поможет Украине защищаться в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противодействовать усилиям по дестабилизации", - написано в заключительном коммюнике июньского саммита Евросоюза.

"Да, я согласен, именно это сказано в выводах саммита ЕС относительно участия Европейского Союза, но если речь идет чисто о гарантиях безопасности, то это вопрос для отдельных государств-членов", - прокомментировал Стано.

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В заключительном документе саммита также отмечается, что "эти обязательства будут приняты при соблюдении политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов". Речь идет, судя по всему, о странах, официально декларирующих свой нейтральный статус, таких как Австрия, Мальта, Ирландия, или таких, как Венгрия, которая принципиально не оказывает Украине никакой военной поддержки.

В частности, на саммите ЕС Австрия выступила против принятия гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза. Федеральный канцлер Карл Нехаммер дал понять, что его страна не согласится на это. Аналогичную позицию заняли Ирландия, Кипр и Мальта, добавил Нехаммер. "Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде они (гарантии безопасности. – Ред.) не могут существовать", – пояснил глава австрийского правительства.