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Готовится принудительная эвакуация детей из "некоторых населенных пунктов" Харьковщины, - Верещук

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Готовится принудительная эвакуация детей из "некоторых населенных пунктов" Харьковщины, - Верещук
Готовится принудительная эвакуация детей из отдельных населенных пунктов Харьковской области, но неизвестно, из каких именно.

Об этом заявила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Готовится новая область - Харьковская область готовится к обязательной эвакуации, в том числе из некоторых населенных пунктов - принудительным образом относительно детей", - сообщила она.

На уточнение, о каком количестве населенных пунктов идет речь, чиновник ответила: "Я бы хотела дождаться, потому что решение сначала должно быть Совета обороны Харьковской области. А мы вчера беседовали с Олегом Синегубовым, руководителем ОВА, и он проинформировал, что такое решение будет, учитывая наши наступательные действия. Враг отвечает, и нам нужно быть готовыми. Мы должны сделать все, чтобы гражданское население не страдало".

Верещук добавила, что в населенных пунктах областей, где объявлена обязательная эвакуация детей, она "полным ходом продолжается".

"Уже есть несколько десятков детей, которых вывезли вместе с родителями, с родными. Мы понимаем, насколько приоритетна жизнь детей. Им не место в зоне активных боевых действий", - подчеркнула Верещук.

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  • Ярослав Рябченко
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    Тепер українські діти. Сумно все це.
  • Николай Влад
    Іншими словами, готується здача рашистам деяких населених пунктів Харківщини.
    І навіть не скривають цього, зелені виродки та зрадники.
  • kelt kant
    як там запуск шатлов на Чонгарі? всьо па-плану?

    КИЇВ. 14 лютого 2022 р. УНН. На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.

    Цитата

    "23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі. Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна. Окрема подяка губернатору Херсонщини Геннадію Лагуті, заступнику міністра реінтеграції Олексію Бородаю та директору ДП "Реінтеграція та відновлення". Крок за кроком, змінюємо реальність!" - написала вона.
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