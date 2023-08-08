Осенью россияне, вероятно, снова интенсифицируют ракетные обстрелы, - Игнат

Вероятно, враг осенью снова будет наносить удары по критической инфраструктуре, однако вряд ли так интенсивно, как год назад.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Игнат отметил, что следует ожидать увеличения ракетных ударов РФ с начала осени. Однако их интенсивность не будет такой, как прошлой осенью.

"Относительно осени, которая нас ожидает, действительно, возможно обострение. Но вместе с тем помним, что у России огромный арсенал ракет, который она накапливала довольно долгое время, использовала во время прошлой осени и зимы. Поэтому следует, конечно, ожидать обострения, но, возможно, таких уже ракетных ударов, такой массы, как была тогда, будет меньше", – отметил Игнат.

В то же время, по словам Игната, Россия применит больше БПЛА.

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"Ракет меньше, а дронов больше. Понимаете, дроны – это не ракеты, это значительно более дешевый вид боеприпаса, производство которого они налаживают уже на своей территории, по крайней мере они так говорят. Речь идет о "Шахедах" и других БПЛА. То есть Россия наращивает этот тип боеприпасов. БПЛА – непростая цель", – добавил он.