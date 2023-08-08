Новости

Россия начала подготовку к "выборам" на оккупированной части Запорожской области, - Генштаб

2 36413
Россия начала подготовку к "выборам" на оккупированной части Запорожской области, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о поведении россиян на оккупированной части Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Россия продолжает незаконную интеграцию временно захваченных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. В частности, в населенном пункте Стульнево Запорожской области оккупанты начали подготовку по вопросам агитации перед так называемыми "выборами" на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября. Предполагается прибытие представителей от партии "Единая Россия" для создания групп агитаторов и информаторов из числа местных коллаборантов".

Читайте также: Россияне продолжают провокации, чтобы обнаружить на оккупированных территориях проукраински настроенных граждан, - Минобороны

Топ комментарии

  • Перехватчик
    Центр журналістських розслідувань

    @InvestigatorUa

    На Херсонщині депутат від «Слуги народу» співпрацює з окупантами. Олександр Морозенко, депутат Каланчацької селищної ради. Зараз очолює окупаційний відділ статистики. Перед повномасштабною війною його як депутата хотіли відкликати за народною ініціативою, але не встигли.

  • stels400
    Всіх в иіждународний розшук як посібників терористів.
  • Valentyna Sayun 84f5db84
    Яка інтеграція, навіть якщо і незаконно. Окупація, свавілля, але не інтеграція
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости