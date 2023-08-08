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США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине, - Госдеп

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США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине, - Госдеп
Соединенные Штаты Америки на этой неделе анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Миллер отказался раскрывать ответ государственного секретаря США Энтони Блинкена по просьбе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о передаче нашей стране дальнобойных ракет ATACMS.

"Но, как мы уже говорили, мы продолжаем поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений. В конце этой недели будут сделаны другие анонсы о дополнительной помощи, которую мы планируем предоставить Украине", - рассказал спикер Госдепа.

Он также добавил, что США рассматривают возможную передачу Украине новых ракет или оборонных систем, но пока никаких анонсов нет.

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Топ комментарии

  • ZoV KobZona
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Щиро дякуємо нашим Партнерам за допомогу Українцям!!
    Кари, московітам *****, страшної кари!!
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Будет как обещали. А ты к чему это пишешь? У нас ненастоящие Пантеры и Гепарды? Может Бредли ненастояшие? Пэтриоты ненастояшие? Что ты хотел сказать?
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