В США не видят признаков причастности ЧВК "Вагнер" к перевороту в Нигере, - Госдеп

В Соединенных Штатах не видят признаков того, что российская ЧВК "Вагнер" была каким-то образом причастна к перевороту в Нигере.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы, безусловно, видим, как "Вагнер" пытается воспользоваться этой ситуацией всякий раз, когда она возникает в Африке. Но мы, как я говорил ранее, не видели никакой роли "Вагнера" в подстрекательстве этой попытки захвата (власти. – Ред.)",- отметил он.

Миллер также подчеркнул, что Соединенные Штаты не наблюдают признаков военного присутствия ЧВК "Вагнер" в Нигере.

В то же время, по его словам, в Вашингтоне видели, как Пригожин "публично праздновал" случившееся в Нигере. Кроме того, представитель Госдепа скептически высказался по поводу появления российских флагов в толпе захвативших власть в Нигере сторонников хунты.

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Напомним, Associated Press сообщало, что хунта в Нигере в конце июля обратилась к ЧВК "Вагнер" с просьбой оказать военную помощь.