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Призываем хасидов не ехать в Умань на Рош ха-Шана, - Черкасская ОВА

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Призываем хасидов не ехать в Умань на Рош ха-Шана, - Черкасская ОВА
Власти Черкасской области призвали хасидов избежать поездок в Умань на Рош ха-Шана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Мы рекомендуем паломникам максимально воздержаться от посещения Умани, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России", - говорится в заявлении.

В ОВА одновременно понимают, что часть верующих, как и в прошлом году, все же решится приехать на Рош ха-Шана. Поэтому администрация, городские власти, сектор безопасности и обороны и все профильные службы уже работают превентивно.

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Было проведено заседание спецкомиссии при участии заместителя чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в Украине Лирон Финкельштейн.

"Прежде всего координируем свою работу по мерам безопасности. Они, как и в прошлом году, будут усилены. В деталях проинформирую впоследствии. Также прорабатываем другие направления, имея опыт предыдущих празднований. Речь идет о предоставлении медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемические мероприятия и др.", - заявил Табурец.

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Топ комментарии

  • Семен Непийпиво
    Щиро вітаю хасидів в Україні, за умови:
    а) дотримання ними законодавства України під часу перебування.
    б) сплати ними візового збору у вигляді ракети Spike з кожного.
    Примітка - хасид, який приїде на Меркаві, отримає почесне право перебувати в Умані скільки захоче. А хасид, що передасть ракету LORA в ЗСУ, матиме право, після смерті, бути похованим неподалік від цадика Нахмана.
  • ТутАхламон
    Вам,пане Семене,"сміхуйочки в голові". В реальності,їзраєль займає навіть не пацифістську,а погано скриту прокацапську позицію.За півтора роки війни уже можна було б визначитись їм конкретно.В нашої поліції і прикордонників вистачає роботи і без гидоття-ортодоксів в капелюхах.
  • Eques Patriam d0a70b9c
    Це так не працює.

    Для них це лиш додаткові випробування та можливість доказати свою віру. З ними треба змиритись та робити гроші і заручатись підтримкою.
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