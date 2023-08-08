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В распоряжении Пентагона осталось около $6 миллиардов на помощь Украине

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В распоряжении Пентагона осталось около $6 миллиардов на помощь Украине
Пентагон располагает еще 6,2 миллиардами долларов, которые пойдут на пакеты помощи для Украины.

Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.

Она проинформировала, что у Пентагона сейчас 6,2 млрд долларов, которые предназначены для финансирования Украины. Эти средства были обнаружены после бухгалтерской ошибки, из-за которой прогнозируемая стоимость помощи для Украины оказалась на миллиарды долларов выше реальной.

При этом Сингх отказалась комментировать, планирует ли Пентагон требовать у Конгресса США выделение дополнительных средств для помощи Украине.

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Топ комментарии

  • Snart
    А в чому пісець? 6,2млрд. ще є, аудит проведуть і ще найдуть помилок на 10млрд., і конгрес скоріше позитивно проголосує за потреби - підтримка серед громадян/виборців поки значна.
    Клован може підвести - але після Вільнюса його семимильними кроками повертають у стійло і далі буде.
  • Сеня Тузик
    без допомоги буде *******. А з такой допомогою як зараз - ******* буде теж, але пізніше.
  • Игорь Литвинюк 575799d2
    без військової допомоги від США буде дуже скрутно, і це дуже м,ягко написав
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