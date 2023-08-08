Новости

Бывший вице-президент США Пенс прошел квалификацию на участие в отборе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии

7 14449
Бывший вице-президент США Пенс прошел квалификацию на участие в отборе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии
Бывший вице-президент США Майк Пенс прошел квалификацию для участия в первых республиканских дебатах в рамках президентской кампании в США в 2024 году, которые состоятся 23 августа в Милуоки. Об этом сообщила во вторник его предвыборная команда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, сначала казалось, что Пенс может не получить права участвовать в дебатах, которые открыты только для тех, кто заручился поддержкой 40 000 индивидуальных доноров.

"Майк Пэнс быстро и легко справился с порогом донора, и он с нетерпением ждет предметных прений, - говорится в заявлении официального представителя команды Пенса Дэвина О'Мелли. - Надеюсь, у бывшего президента Трампа хватит смелости появиться".

Кроме Трампа, Пенса и губернатора Флориды Рона Десантиса, по крайней мере пять других кандидатов стремятся получить квалификации: бывший посол США в ООН Никки Хейли, губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, сенатор США Тим Скотт.

Читайте также: Если Путин захватит Украину, то с РФ придется воевать американцам, - Пенс

Топ комментарии

  • Trevo Trow
    Правильний дядько, підтримує Україну, під час війни відвідував Київ, виступає за збільшення постачання нам зброї. Бажаю йому стати президентом.
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Почитайте новини про Пенса.
    Якщо коротко - серед кандидатів, у яких є хоч якісь шанси балотуватись на президентські вибори від республіканців, Пенс найбільш адекватний.
    Не бачив, щоб він закликав збільшити допомогу, але він точно не закликає її зменшувати і не лякає ескалацією, як Трамп і Десантіс.
    Тому, якщо не Байден - то нехай наступним президентом США буде саме Пенс.
  • Mikhail Saveliev e6b0646c
    Пенс це друг України, релігіозний фанатів це паша мерседе
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости